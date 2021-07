Bryson DeChambeau falha torneio de golfe por estar infetado

Bryson DeChambeau foi forçado a desistir de Tóquio2020 devido a um resultado positivo ao novo coronavírus.

O golfista norte-americano Bryson DeChambeau, vencedor do US Open de 2020, foi forçado a desistir de Tóquio2020 devido a um resultado positivo ao novo coronavírus, anunciou este domingo no Twitter a PGA Tour.

Bryson DeChambeau, de 27 anos, que era aguardado no Japão com alguma expectativa, após o triunfo no US Open de 2020, será substituído na seleção norte-americana por Patrick Reed, de 30, que já esteve presente no torneio de golfe do Rio2016.

DeChambeau, que durante os primeiros meses da pandemia aumentou 20 quilogramas à base de uma dieta rica em proteína para ficar mais forte, qualificou-se para Tóquio2020 com o triunfo no Arnold Palmer Invitational, em maio.

O jogador norte-americano terminou no 33.º lugar o British Open, o último torneio do Grand Slam da temporada de golfe, após ter ficado em 26.º no US Open, em 38.º no US PGA e em 46.º no Masters.

Além de Patrick Reed, que substitui Bryson DeChambeau, a seleção norte-americana de golfe a competir no Kasumigaseki Country Club será ainda composta por Justin Thomas, de 28 anos, Collin Morikawa, de 24, e Xander Schauffele, de 27.