Xeka: "Acho que merecia ter sido chamado à Seleção, senti-me frustrado e injustiçado"

ENTREVISTA, PARTE II - Médio entende que já merecia uma oportunidade de Fernando Santos, mas deixa esse sonho de lado depois das últimas chamadas. Jogador do Lille revela a O JOGO que, aos 18 anos, escreveu num papel que pendurou no frigorífico os quatro grande objetivos que tinha na carreira. Dois deles já cumpriu.

Xeka tem o sonho de representar a Seleção Nacional e acreditava que essa oportunidade podia ter surgido no início desta época, depois de ter sido campeão francês e de ter iniciado a temporada em grande forma com a conquista da Supertaça de França.

No entanto, não entrou nos planos de Fernando Santos e ficou frustrado. Agora quer concentrar-se em ajudar o Lille, até por está em final de contrato, admitindo que não deve renovar.

Apesar de estar a realizar um bom trabalho no campeão francês, ainda não foi chamado à Seleção. A que se deve isso?

-Vou ser sincero: pensei que ia ser chamado depois de ser campeão, de vencer a Supertaça de França e de ter marcado o golo da vitória, além de que comecei bem a época, com boas exibições. Acho que já merecia ser chamado há mais tempo, mesmo sabendo que a Seleção tem muita qualidade, incluindo para a minha posição. Neste momento, esse romantismo que eu tinha para ir à Seleção já não o sinto. Não é algo que eu pense quando vou dormir, quando treino ou quando jogo. Se tivesse de ser chamado já tinha acontecido.

Sente-se frustrado?

-Fiquei mesmo frustrado e senti-me injustiçado. Ser chamado à Seleção era um objetivo. Lembro-me de ter 18 anos e coloquei um papel no meu frigorífico com os objetivos de carreira. Escrevi que queria ir à Seleção, jogar na Liga dos Campeões, ganhar um campeonato e jogar na Premier League.

O contrato termina no final desta época. Vai continuar no Lille?

-Tenho algumas propostas e isso está a ser estudado com o meu empresário, mas ainda não tomei nenhuma decisão. Acredito mais numa saída do Lille e do futebol francês do que em ficar.

Admite voltar a Portugal?

-Surgindo a oportunidade, quem sabe? Mas tenho de falar com a minha família e o meu empresário para ver o que é mais vantajoso.

