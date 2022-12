William para Fernando Santos: "Escrevemos a página mais bonita do futebol português"

Médio recorda a conquista do Euro'2016.

William Carvalho foi outro dos jogadores da Seleção portuguesa que reagiu, publicamente, à saída de Fernando Santos do leme da equipas das Quinas. O médio do Bétis agradeceu todos os anos "de partilhas e ensinamentos" e recordou a conquista do Campeonato da Europa, em 2016, a "página mais bonita do futebol português".

"Mister Fernando Santos, obrigado por tudo e por tanto. Todos juntos escrevemos a página mais bonita do futebol português. E isso ficará para sempre na história! Foi épico! Muito obrigado por todos estes anos de partilhas e ensinamentos. Portugal sempre", lê-se numa publicação no Instagram do internacional português.