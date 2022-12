William e o hat-trick de Gonçalo Ramos: "Vai ter de pagar o jantar a toda a gente"

Declarações de William Carvalho, médio da Seleção Nacional, após o Portugal-Suíça (6-1), partida relativa aos oitavos de final do Mundial'2022.

Goleada: "Preparámos bem o jogo e fomos intensos".

Gonçalo Ramos marcou um hat-trick: "Ele é um jovem com muita qualidade e demonstrou mais uma vez que a tem. Vai ter de pagar o jantar a toda a gente amanhã".

Como está o ambiente no balneário? "Está bom, é de união desde o início do jogo e ainda mais com esta vitória".

Esperava uma vitória por 6-1? "O importante era ganhar. Marcar seis golos é sempre bom, mas se tivéssemos ganhado por 1-0 teria sido tão bom".

Ronaldo? "A equipa entrou em campo como sempre. Conseguimos estar focados do primeiro ao último minuto".