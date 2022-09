William e a decisão com a Espanha: "Portugal entra sempre para vencer"

Declarações de William Carvalho à RTP após o triunfo de Portugal por 4-0 na Chéquia, para a Liga das Nações.

Explicação para a vitória: "Desde o primeiro minuto. Portugal entra em todos os jogos para ganhar e foi assim. Na primeira parte fomos muito superiores, na segunda baixámos um bocado o bloco, mas foi uma vitória bem conseguida".

Controlo total do jogo: "Sim. Na primeira parte foi um jogo mais dominado por nós e criámos muitas oportunidades. Na segunda baixámos um bocado o bloco, defendemos mais, mas conseguimos o nosso objetivo, que era ganhar".

Entrar na última jornada na liderança: "Obviamente que é sempre bom entrar no último jogo no primeiro lugar. Mas Portugal entra em todos os jogos para vencer e assim será no próximo jogo [Espanha]".