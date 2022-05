William Carvalho, o alegado interesse do Fenerbahçe e a resposta às críticas: "Não há problema"

Declarações de William Carvalho em antevisão ao jogo com Espanha, primeiro encontro da fase de grupos da Liga das Nações (quinta-feira, 19h45).

Bom momento de forma: "É verdade que fiz uma excelente época, mas não sei se é a minha melhor ou não, estou num bom momento de forma e é assim que quero seguir. Obviamente que, estando num bom momento, sou mais um jogador para dar dores de cabeça ao míster."

Como travar a seleção espanhola: "Como todos nós sabemos, Espanha é uma grande seleção, tem jogadores de grande nível, como nós. Sobre o que temos de fazer, o míster tem passado a ideia do que temos de fazer, no dia de jogo iremos pôr as ideias que o míster está a incutir para vencer o jogo."

Ausência de Thiago Alcântara: "Thiago é um grande jogador e vai fazer falta à seleção espanhola."

Mais confortável a jogar a 6 ou a 8: "Já joguei bastante tanto a 6 como 8, sinto-me muito bem nas duas. Depende muito do modelo de jogo. No clube jogo mais com duplo pivô, aqui na seleção tenho jogado mais a 8. Depende da forma de cada míster olhar para o jogo."

Preparação para o Mundial? "É uma competição que está perto do mundial, é sempre bom estar na seleção, estes jogos serão importantes para o futuro Mundial."

Alegado interesse do Fenerbahçe. Jorge Jesus falou consigo para abraçarem esse projeto? "Neste momento não, estou focado simplesmente na seleção e no que a seleção tem de fazer nestes jogos."

Nas redes sociais dizem que William Carvalho é lento: "Obviamente que tenho de respeitar a opinião das pessoas, mas sei que quem está ao meu redor e as pessoas que vivem comigo constantemente não têm essa ideia e isso é o mais importante. Não há nenhum problema."