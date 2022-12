William Carvalho e os memes sobre ser um jogador lento: "Não se confirma..."

Declarações de William Carvalho, médio da Seleção Nacional, em conferência de imprensa de antevisão ao jogo com a Suíça, na terça-feira (19h00), relativo aos oitavos de final do Mundial'2022.

Derrota com a Coreia do Sul: "Perdemos o último jogo, ninguém gosta de perder. Temos de analisar o jogo, tirar as coisas menos boas para que não volte a acontecer no futuro.

Estar na conferência quer dizer que vai ser titular? "Não quer dizer nada, penso que o André Silva também já cá esteve e não foi titular no jogo. Por isso, não quer dizer que vou ser titular."

O que Portugal tem de fazer? "Portugal tem de jogar como jogou nos dois primeiros jogos, tem de estar unido do princípio ao fim como temos feito em todos os jogos. Vamos apanhar uma equipa muito difícil, de certeza que o jogo vai ser definido nos detalhes e por isso temos de estar preparados."

Quartos de final tem de ser o objetivo mínimo? "São duas grandes seleções que vão disputar o jogo com as suas maiores forças. O jogo vai definir-se nos detalhes, cada seleção tem jogadores de muita qualidade. Desde o primeiro dia que sabemos onde queremos chegar, estamos mais perto do que no início, mas importante agora é focar no jogo da Suíça e é nisso que estamos concentrados."

Dizem que é um jogador lento, fazem memes, brincam... Como lida com isso? "É uma situação que não posso controlar, o que controlo é dentro do campo e dentro do campo não se confirma. O que as pessoas dizem e os memes que fazer são situações que não posso controlar, o que tenho de fazer é treinar todos os dias e tentar evoluir dia após dia para que depois possa responder da melhor forma no campo."