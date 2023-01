"Vou ouvir todos os jogadores que estiveram no Mundial, incluindo Ronaldo"

Roberto Martínez, que falava durante a apresentação como sucessor de Fernando Santos, foi imediatamente questionado sobre o futuro do capitão na equipa das "quinas", após a quebra de desempenho no Mundial'2022

Roberto Martínez assumiu esta segunda-feira que respeita todos os jogadores que têm representado a seleção portuguesa de futebol e que pretende falar com todos os atletas que estiveram no último Mundial, incluindo Cristiano Ronaldo.

O novo selecionador nacional, que falava durante a apresentação como sucessor de Fernando Santos, foi imediatamente questionado sobre o futuro do capitão na equipa das "quinas", após a quebra de desempenho no Mundial'2022, que levou o avançado, de 37 anos, a ser suplente nos derradeiros jogos, com Suíça e Marrocos.

"As decisões no futebol têm de ser tomadas no terreno de jogo. Não tomo decisões por despacho. Quero conhecer todos os jogadores, contactar com todos, falar com os 26 que estiveram no último Mundial. Esse será o meu ponto de partida. Portanto, o Cristiano será um deles. Em 10 semanas quero criar a melhor equipa possível para os jogos de qualificação para o Europeu", disse Martínez.

De resto, o técnico catalão, de 49 anos, salientou a intenção de dar oportunidades a todos os jogadores que se destaquem nas respetivas equipas e nunca excluiu Ronaldo dessa equação, apesar de o avançado estar agora num campeonato com pouca expressão, como é o da Arábia Saudita.

"Há 54 jogadores portugueses com menos de 28 anos que estão nas maiores ligas. Além disso, Benfica e FC Porto estão na Liga dos Campeões [nos oitavos de final]. Tenho de dar uma oportunidade a todos e respeitar os que já fazem parte da seleção. O Cristiano é um deles. Já enfrentei alguns deles e estou muito entusiasmado por poder liderá-los. Temos muito trabalho pela frente e de tomar várias decisões a curto prazo", salientou.

Martínez pretende que Portugal seja "uma equipa muito competitiva" e com "ambição de lutar por todas as competições", razão pela qual terá de ser uma formação "moderna, com versatilidade tática", ou seja capaz de interpretar mais do que um sistema de jogo, seja em 4x4x2, 4x3x3 ou 3x4x3.

"O meu trabalho é esse, encontrar as melhores soluções, ter uma equipa bem estruturada quando não tiver a bola e com capacidade para encontrar soluções quando a tiver. O jogador português adapta-se muito bem às ligas estrangeiras, acrescenta sempre algo competitivo às equipas em que estiver. Queremos ter uma equipa ganhadora e representativa do futebolista português", elogiou.

Os primeiros desafios de Roberto Martínez à frente da seleção portuguesa estão agendados para 23 e 26 de março, em jogos diante de Liechtenstein e Luxemburgo, respetivamente, que marcam o arranque no Grupo J de qualificação para o Euro'2024.

O espanhol chega a Portugal após mais de seis anos ao comando da seleção da Bélgica, a qual deixou recentemente, na sequência da eliminação da fase de grupos do Mundial'2022.