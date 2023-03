"Vou com a mente em branco, claro que cabem dois pontas de lança"

Declarações de Roberto Martínez, selecionador de Portugal, após o triunfo por 4-0 sobre o Liechtenstein, na primeira jornada do Grupo J da fase de qualificação para o Euro'2024

Altos e baixos: "Houve as duas vertentes. Começámos muito bem. Os primeiros 15' foram de muito boa disciplina. Depois há 30' em que nos frustrámos. Não podíamos fazer o que tínhamos trabalhado. Depois na segunda parte conseguimos criar oportunidades. Importante é o que se faz sem bola, para que uma equipa como o Liechtenstein não faça estragos no contra-ataque."

Receção: "Muito agradecido pela forma como me senti com este público, foi muito especial ver o estádio cheio com esta energia. É muito importante e agora percebo o importante que é para os jogadores jogar na Seleção."

Danilo a central: "Temos de interpretar o jogo. A jogar com Danilo atrás, se analisam onde os centrais jogaram, foram mais médios. Então era importante ter a experiência de Danilo. No miolo o Palhinha substituiu-o. Estes jogadores devem movimentar-se por conceitos, a estrutura é mais a posição de início do jogo."

Jogar só com um nove: "Passa para mim para conhecer mais os jogadores. Queria perceber mais a relação interna entre eles, entrelinhas. O João Félix joga bem a cair nas alas e entrelinhas. Dois pontas de lança cabem em qualquer sistema, mas a ideia para esta jornada era jogar com um. Era importante ver como jogámos com Bruno Fernandes, com Bernardo Silva, ver Rafael Leão na ala. Queria ver as várias possibilidades."

De quem esperava mais? "Como treinador vou com a mente em branco. Gosto que os jogadores me possam surpreender e mostrem o que podem acrescentar. Gosto de ver um Gonçalo Inácio a tentar crescer. Seria um erro levar más impressões. Preciso ainda de mais informações dos jogadores para tirar o melhor deles."