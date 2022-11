Vítor Baía: Ronaldo e a chave para Portugal vencer o Gana

Vice-presidente e administrador da SAD do FC Porto perspetiva o Portugal-Gana, falando da importância de Cristiano Ronaldo.

Portugal estreia-se esta quinta-feira no Mundial'2022, diante do Gana (16h00). Mas qual será a chave para a Seleção Nacional bater a congénere africana? Pois bem, Vítor Baía, antigo internacional português e atual vice-presidente e administrador da SAD do FC Porto, dá a "fórmula".

"Todos os jogadores têm de ser solidários uns com os outros, ajudando a equipa em todos os momentos do jogo. O Cristiano Ronaldo, que é a referência de ataque, terá de ser o primeiro a ajudar a equipa a defender. A este nível todos têm de estar na máxima força", começou por dizer ao canal Supersport, onde vai comentar jogos do Mundial, falando depois do capitão da Seleção e antigo jogador do Manchester United e do Gana.

"O Cristiano é o capitão e é uma marca universal. Agora estará focado apenas na Seleção e não haverá mais discussões sobre o assunto. Temos um bom treinador e uma geração de jogadores de alta qualidade. Mas é preciso estar atento a esta seleção do Gana. Gostei do jogo que fez contra a Suíça (venceu por 2-0, no último encontro particular). Agora vamos ver se aguentam manter-se firmes em todos os momentos do jogo. Esse é o grande problema das equipas africanas, não conseguem manter a estratégia até ao fim. Se conseguirem aguentar tornarão a tarefa de Portugal muito complicada", disse o antigo guardião.