Vitinha analisa triunfo com os Países Baixos: "Vitória é para toda a malta"

Médio do Wolverhampton lamentou o sabor a pouco do triunfo sobre os Países Baixos, que deixou Portugal a um ponto do primeiro lugar no Grupo 7 do apuramento para o Europeu de Sub-21, mas reconheceu foi um bom jogo de uma equipa com personalidade.

Vitória curta: "Foi por muito pouco. Fica um pouco de sabor amargo, porque fomos superiores, hoje. Fizemos um bom jogo também, lá, e aquele golo que sofremos no final custou-nos a qualificação em primeiro lugar. Mas, estamos satisfeitos com o que fizemos. Queremos continuar neste registo e esta vitória é para toda a malta, para este grupo unido que trabalhou este tempo todo."

Golo em cima do intervalo: "Sofremos o golo a acabar a primeira parte. Estivemos muito bem, até lá, principalmente, em termos defensivos. Foi difícil sofrer em cima do intervalo, mas, reagimos muito bem. Entrámos na segunda parte com tudo, fizemos o segundo e, agora perto do final, podíamos ter feito o terceiro. Não o fizemos, mas, ficámos satisfeitos com o jogo que fizemos."

O que disse Rui Jorge, ao intervalo: "Nem falámos em resultados possíveis. Falámos no que estávamos a fazer bem, no que estávamos a fazer mal, no que era preciso corrigir, e voltámos para a segunda parte mais forte. E ganhámos à Holanda."

Fortes no Europeu: "Sabemos o que valemos e isso é mais para fora, o que as equipas podem esperar de nós: se tivéssemos uma exibição mais fraca, podiam estar mais relaxados e pensar que não éramos um adversário assim tão forte. Nós sabemos sempre o que valemos. Jogando bem ou jogando mal, sabemos que temos muita qualidade individual e coletiva e demonstrámos isso, hoje, felizmente. Jogámos bem, foi uma boa vitória e só queremos, agora, fazer um bom resultado no Europeu."