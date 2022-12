Vitinha sobre Portugal no Mundial'2022: "É duro, custa, dói"

Portugal deixou o Mundial'2022 ao perder com Marrocos, por 1-0, nos quartos de final

Vitinha é um dos vários jogadores da Seleção Nacional que este domingo, dia do regresso da comitiva a Portugal, recorreu às redes sociais para abordar a participação portuguesa no Mundial'2022

"É duro, custa, dói. Saímos de cabeça erguida e de consciência limpa de que tudo fizemos para elevar o nome de Portugal o mais alto possível", refere o médio do PSG.

"O meu primeiro mundial que ficará para sempre no meu coração. Orgulhoso do que a equipa fez e do grupo que criámos. Levaremos connosco experiências desta competição que nos ajudarão, e muito, no futuro. Obrigado Portugueses, continuem SEMPRE connosco", concluiu.