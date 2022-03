"Vitinha na Seleção A? O que podemos é desfrutar da sua qualidade"

Declarações de Rui Jorge, selecionador dos sub-21 de Portugal, aquando do anúncio da convocatória para a dupla jornada de qualificação para o Euro'2023 da categoria, frente a Islândia e Grécia.

Sobre os jogos com a Islândia e Grécia? "Temos tido um percurso limpo até agora e vamos preparar estes dois jogos da mesma forma como o fizemos até aqui. Com a Islândia, tivemos muitas dificuldades no jogo lá, num relvado sintético e com uma situação climatérica desfavorável. Já a Grécia tem tido um percurso positivo até agora."

Chamadas do Samuel, José Carlos e Fábio Carvalho? "É normal existirem caras novas, quando estamos num ambiente de Seleção. Quando chamamos novos jogadores, é porque fizemos uma análise e acreditamos que merecem uma oportunidade."

Vitinha tem sido o patrão no meio-campo do FC Porto. Até quando o vai poder chamar neste escalão?

"Isso é com o mister Fernando Santos. Felizmente, temos neste espaço jogadores com uma evolução enorme e o que podemos é desfrutar da sua qualidade e de os ver treinar. No momento exato, vão ser chamados à seleção principal.

Gonçalo Ramos e Henrique Araújo têm tido mais minutos no Benfica. Pensa que há vários jogadores que estão em melhor forma do que na última convocatória?

"À medida que se vai aproximando as fases finais, é natural que os jogadores tenham outras experiências e uma evolução natural nos seus clubes, que os tornam mais fortes."

Como tem visto a evolução de Vítor Oliveira [Vitinha] no Braga?

"Da mesma forma como vejo os outros, passam todos por momentos de avaliação. Na seleção, tem dado mostras de qualidade e, por isso, tem sido chamado. O futebol é uma indústria agressiva e o Vítor sabe disso, mas tem de continuar a ser humilde e a trabalhar para evoluir."