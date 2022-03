Vitinha estreia-se na Seleção Nacional: "A qualificação e neste estádio. É perfeito"

Vitinha no Portugal-Macedónia do Norte

Declarações de Vitinha após o Portugal-Macedónia do Norte (2-0), vitória que garante a presença da Seleção Nacional no Mundial'2022

A estreia na Seleção Nacional: "A seleção é o objetivo de todos os jogadores e era o meu objetivo também estar aqui. Felizmente consegui. Poder estrear-me com a qualificação para o Mundial garantida e, ainda por cima, neste estádio foi perfeito."

Oportunidade: "A infelicidade [lesão de Rúben Neves] de uns é a felicidade de outros, fiquei feliz por mim e infeliz por ele, tive oportunidade de falar com ele e desejar-lhe as melhoras, felizmente pude vir e estou muito feliz."

Tem lugar garantido no Mundial? "Ninguém tem o lugar garantido aqui. Sei que é fruto do meu trabalho ter chegado aqui, mas também depende do meu trabalho continuar a vir cá e é isso que eu vou fazer".

Palavras de Fernando Santos: "Disse-me só para entrar e para aproveitar."

Jogo mais seguro do que com a Turquia: "Sim, talvez. A Turquia e a Macedónia são seleções diferentes. A Macedónia é uma seleção muito organizada, mas, felizmente, conseguimos fazer um golo com um erro deles e isso tranquilizou-nos um pouco no jogo. Depois, o segundo surgiu com naturalidade."