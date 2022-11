Vicente recorda Mundial de 1966:  "Pelé é um amigo e Otto Glória, ui, era de arrepiar"  

Agora com 87 anos, um dos Magriços e antigo defesa do Belenenses conta histórias do primeiro Campeonato do Mundo em que Portugal participou

"Fui defesa do Belenenses entre 1954 e 1967, marquei 12 golos em 317 jogos, tenho agora 87 anos, e fui um dos Magriços que no Mundial de 1966, em Inglaterra, ficaram na história. Num dos quatro jogos em que participei, com o Brasil, a 19 de julho de 1966, em Liverpool, tive a missão de vigiar o Pelé. Calhou bem! O que é que o selecionador me pediu nesse jogo? Ui, Otto Glória era uma pessoa de arrepiar. Só me dizia: "Vicente, marca o Pelé". Foi um jogo e um Mundial memorável. O Pelé é um amigo. Não me disse nada de especial no final do jogo. Não trocámos de camisola, ainda tenho a minha desse Mundial, a número 4. O Eusébio foi a figura principal da Seleção, ao marcar nove golos em seis jogos, dois deles ao Brasil [António Simões fez o primeiro do 3-1 final] e quatro no mítico 5-3 à Coreia do Norte [José Augusto fechou as contas do jogo dos quartos de final]. O Eusébio foi gigante, mas também foi a equipa toda. Naquele tempo era difícil, não havia substituições. Foi com muito espírito de sacrifício que chegámos às meias-finais, onde perdemos com a Inglaterra, em Londres. Não participei nesse jogo por ter partido um dedo de um pé.

"Quando chegámos ao aeroporto a Lisboa fomos recebidos por milhares de pessoas como se tivéssemos sido campeões, e fomos condecorados pelo Presidente da República, Américo Tomás. Continuo a ir ver sempre o Belenenses, com o meu filho, que também é do meu clube de sempre. Não posso deixar de ir ao futebol, é a minha paixão. Quem é o melhor de sempre? Não posso dizer! O mais importante é o meu irmão, o Matateu [falecido em 1970, marcou 245 golos em 335 jogos, 217 em 278 no Belenenses, e terminou a carreira no Chaves]. Foi um orgulho estar no primeiro Mundial, agora temos uma grande equipa, desejo que realize um bom jogo, com o Gana, e depois logo se vê o que será capaz de fazer. Espero que os jogadores tenham o espírito de um bom português e que defendam a pátria com garra."