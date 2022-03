Verratti: "Jogo com portugueses e sei que eles têm medo da Itália"

Verratti é companheiro de Nuno Mendes e Danilo no PSG

Internacional transalpino deixou bicada antes do confronto com a Macedónia do Norte

As duas equipas ainda têm de vencer os jogos contra Macedónia do Norte e Turquia, mas o possível confronto entre Portugal e Itália já aquece o play-off do Mundial. Verrati não deixou de comentar o virtual embate que pode deixar um dos últimos dois campeões da Europa em casa.

"A vitória no Campeonato da Europa vai permanecer na história, e isso deve dar-nos uma força extra. Quanto ao resto, jogo com companheiros de equipa portugueses [Nuno Mendes e Danilo Pereira], e sei que eles têm medo de nós", afirmou, em declarações à imprensa italiana.

Depois de uma fase de qualificação irregular, em que a Itália não conseguiu melhor do que o segundo lugar, Verrati lembrou que a equipa já fez coisas muito boas num passado recente.

"Ao longo do caminho, fomos tomando consciência de que era possível. Fizemos algo de extraordinário quando jogámos com alegria e entusiasmo", referiu.