"Vejo muitos jogadores para a defesa e meio-campo e só cinco avançados..."

O JOGO auscultou as opiniões de Jorge Andrade, Augusto Inácio e Vítor Paneira a respeito da convocatória de Roberto ​​​​​​​Martínez.

INQUÉRITO

1 - Qual o nome mais surpreendente? Concorda com a continuidade de Pepe e Ronaldo?

2 - Martínez falou em 35 nomes que podiam estar na lista. Quem foram os "injustiçados"?

3 - A provável aposta num sistema de três centrais adequa-se ao contexto da Seleção?

Vítor Paneira, antigo internacional português

1 - Esperava este cenário de continuidade e da parte de Roberto Martínez é uma atitude inteligente. Por aí, Ronaldo e Pepe fazem sentido, porque, estando em forma, não deixam dúvidas. Depois, há que perceber de que forma Cristiano irá aceitar o papel que o selecionador lhe atribuir. De nomes surpreendentes, posso falar de Diogo Leite e Gonçalo Inácio, que implicam um pouco de renovação, têm mostrado rendimento nos clubes e servem como um sinal para outros jovens que podem ser chamados.



2 - É difícil falar em injustiça, mas o Pote já esteve na Seleção e poderia estar agora, o Florentino também merecia a oportunidade, mas vai tê-la no futuro, com certeza, até porque se começa a perceber que, mais cedo ou mais tarde, será necessária uma renovação. Começou com Diogo Leite e Inácio, o que já é um sinal.



3 - Não somos uma seleção de três centrais, mas temos jogadores qualificados para esse sistema de jogo. Vejo é muitos jogadores para a defesa e meio-campo e só cinco avançados... A mentalidade portuguesa também não é fácil. No futuro, em jogos mais difíceis, poderemos perceber qual a continuidade da aposta nos três centrais.