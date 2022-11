Veja o primeiro alinhamento de Portugal no relvado

O primeiro alinhamento de Portugal no Mundial do Catar, uma foto que se espera que fique para a posteridade

Portugal já arrancou a sua caminhada no Mundial do Catar e Fernando Santos não surpreendeu no primeiro onze inicial.

No primeiro alinhamento, uma foto que se espera que fique para a posteridade, o capitão Ronaldo, que se emocionou a cantar o hino, ficou numa das pontas da fila de cima.

Recorde o primeiro onze titular de Portugal: Diogo Costa; João Cancelo, Rúben Dias, Danilo e Raphael Guerreiro; Rúben Neves e Otávio; Bruno Fernandes, Bernardo Silva e João Félix; Cristiano Ronaldo.