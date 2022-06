Vasco Sousa e a estreia na seleção de sub-21: "Eu estava pronto"

O jogador, de 19 anos, admitiu que não estava à espera de se estrear tão cedo, mas que, devido à lesão de Francisco Conceição, isso foi possível.

Vasco Sousa, médio do FC Porto que se estreou terça-feira na Seleção Nacional de Sub-21, frisou que Portugal quer vencer a Grécia, mesmo com o apuramento para o Europeu já garantido, e considerou que jogar diante do Liechtenstein foi uma "estreia de sonho".

A seleção orientada por Rui Jorge entrou para o jogo com o Liechtenstein, na terça-feira, que venceu de forma clara, por 9-0, já apurada para o Campeonato da Europa de 2023 da categoria, graças à derrota na véspera da seleção helénica com o Chipre (3-0).

"Mesmo com a qualificação e o primeiro lugar já garantidos, vamos entrar, como em todos os jogos, em busca da vitória", disse o médio do FC Porto, já em Braga, na unidade hoteleira onde Portugal estagia, preparando a receção à Grécia, em Barcelos, no fecho do grupo D da fase de apuramento para o Euro'2023.

O jogador, de 19 anos, admitiu que não estava à espera de se estrear tão cedo, mas que, devido à lesão de Francisco Conceição, isso foi possível.

"Foi uma estreia muito feliz, estava completamente descontraído, porque o grupo sempre me integrou muito bem, foi uma estreia de sonho, com esta vitória. Está realizado um sonho. O "mister" [Rui Jorge] confiou em mim, eu estava pronto e dei o meu melhor para ajudar a equipa", disse.

Do jogo com o Liechtenstein, nota para a lesão de Francisco Conceição, após sair tocado ainda na primeira parte, juntando-se a Fábio Vieira e Nuno Tavares nos jogadores condicionados fisicamente.

Hoje, os jogadores portugueses fizeram recuperação na piscina e ginásio, voltando a treinar quinta-feira, na Cidade Desportiva do Sporting de Braga, pelas 10h30.