"Vamos começar a ser uma equipa, que quer ter a bola, recuperá-la rápido, com exigência"

Declarações de Roberto Martínez, selecionador de Portugal, na antevisão da partida contra o Liechtenstein (quinta-feira às 19h45), do Grupo J da fase de qualificação para o Euro'2024

Vamos poder ver já as suas ideias? Três centrais? "Nunca cheguei a um período internacional sabendo quem ia jogar. É para ver como se encontram, ver as ligações. Amanhã será muito importante, vamos começar a ser uma equipa, que queira ter a bola, recuperá-la rápido, com exigência quando se perde a bola. E ir crescendo. Jogar com três centrais pode ter a ver com o adversário, com linha de cinco ou de quatro... Para mim é importante ter jogadores com experiência que se podem adaptar."

Soluções para blocos baixos: "Quando jogas contra equipa com novo selecionador sabes que vamos defrontar uma equipa muito motivada por jogar também contra nós. Temos de ter as coisas claras, saber como encontrar os espaços. Com o jogo de contragolpe pode ser difícil para nós. Temos de exigir um nível alto físico, porque nestes jogos torna-se difícil romper uma organização rígida."