"Valverde e Darwin? Precisam de pouco para fazer dano"

Declarações de Bernardo Silva em conferência de Imprensa de antevisão ao jogo de segunda-feira, com o Uruguai (19h00), a contar para a segunda jornada da fase de grupos do Mundial.

Portugal anda muitas vezes a fazer contas. Serve para aprendizagem? "O que eu acho é que as derrotas que a Seleção teve no passado serviram para aprender e para tentar não cometer os mesmos erros. O que vi no primeiro jogo deste Mundial foi uma Seleção - e contra a Nigéria também - muito séria. Tenho visto uma Seleção que tem conseguido controlar os momentos do jogo, algo que não aconteceu contra a Sérvia, por exemplo. Controlámos bem agora, contra Nigéria e Gana. Há coisas a melhorar e o futebol é um jogo de erros. Vi uma seleção que controlou bem todos os momentos, que na primeira parte não deu hipótese de chegarem à nossa baliza. Em alguns momentos podíamos ter sido mais agressivos na forma como controlámos a bola. Mas a base que mostrámos neste jogo é, na minha opinião, a base certa para chegarmos longe na competição."

Valverde e Darwin: "Também o Darwin, como o Valverde e como todo o Uruguai, precisam de pouco para fazer dano. Se perdermos bolas simples no meio e damos oportunidades de contra-atacar vamos ter muitas dificuldades. A melhor forma de controlar estes momentos é a segurança, a reação à perda e saber que estamos a atacar mas a qualquer momento podemos perder a bola. Vamos dar o nosso melhor para controlar esses momentos."

Uruguai: "Quanto ao jogo, o Uruguai tem um ponto, não sabemos se vão pressionar mais alto, se nos vai dar outra iniciativa de jogo... Estamos preparados para qualquer cenário, pode dar iniciativa e tentar arriscar mais para conseguir a vitória, pode começar o jogo pressionante, ou achar que perder é muito perigoso e deitar abaixo as esperanças de se qualificarem. Vamos esperar para ver o que acontece e reagir da melhor maneira perante as dificuldades que nos puserem."