Resposta de Fernando Santos sobre Ronaldo: "É preciso que estejamos cá os dois..."

Declarações de Fernando Santos esta quinta-feira, após divulgar a lista de convocados para os jogos de Portugal com Catar, particular, e Luxemburgo, de apuramento para o Mundial.

Ronaldo até aos 40: "É preciso que estejamos cá os dois (risos). Não tenho uma bola de cristal para fazer futurologia. Só ele vai responder a isso ao longo das épocas, pela forma como estiver fisicamente. Mas essa resposta ele vai dá-la não em conversa, mas sim no dia a dia."

Gestão: "Temos de ter muita atenção porque há jogadores que têm jogado muitos jogos. O jogo com o Catar é importante, porque não há jogos amigáveis, mas a verdade é que o mais importante é o jogo com o Luxemburgo, porque vai ser muito difícil. No dia me que jogamos com o Catar, há um Luxemburgo-Sérvia. Imaginemos que o Luxemburgo ganha. Isso colocaria o Luxemburgo em posição de disputar a qualificação."