Uma novidade no treino da Seleção no dia seguinte ao jogo de Sevilha

Vitinha já está à disposição de Fernando Santos. Jogo com a Suíça no domingo.

A seleção portuguesa treinou na tarde desta sexta-feira na Cidade do Futebol, no dia seguinte ao empate a um golo em Sevilha, contra a Espanha, para a Liga das Nações. Destaque para a presença de Vitinha. O médio do FC Porto esteve afastado dos trabalhos após ter testado positivo à covid-19, mas já está às ordens de Fernando Santos.

Os titulares na partida com a Espanha realizaram ginásio e trabalho de recuperação, aos quais se juntou Ronaldo, que foi suplente utilizado.

Fernando Santos tem agora todos os jogadores disponíveis para o encontro com a Suíça, no próximo domingo (19h45), partida que será realizada em Alvalade.