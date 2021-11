Uma boa notícia para Fernando Santos no regresso da Seleção aos treinos

Bernardo Silva integrou a sessão depois de falhar a viagem a Dublin.

A seleção portuguesa regressou aos treinos esta sexta-feira, na Cidade do Fuetbol, epois do empate sem golos em Dublin, para mais uma ronda de qualificação para o Mundial. Os titulares no encontro de quinta-feira não estiverem presentes, mas o destaque vai para Bernardo Silva.

O jogador do Manchester City não viajou para a Irlanda devido a queixas musculares, mas estará, tudo aponta, pronto para o decisivo encontro com a Sérvia, no Estádio da Luz, às 19h45 de domingo. Fernando Santos, aliás, evidenciou essa convicção na antevisão ao jogo contra os irlandeses.

Recorde-se que um empate basta para Portugal garantir o primeiro lugar do Grupo A e consequente apuramento para o Mundial. Se perder e ficar em segundo, terá de disputar um play-off.