Uma boa notícia para Fernando Santos na preparação para a Suíça

Otávio está de regresso ao relvado.

Portugal continuou este domingo a preparação para o jogo dos oitavos de final do Mundial do Catar com um regresso.

Otávio, jogador do FC Porto, está de volta ao relvado, aparentemente sem limitações, estando, por isso, às ordens de Fernando Santos, cenário antecipado por O JOGO na edição deste domingo.

Por outro lado, Nuno Mendes e Danilo continuam a realizar tratamento.

A Seleção Nacional defronta a Suíça nos oitavos de final do Campeonato do Mundo, num jogo agendado para as 19h00 de terça-feira.