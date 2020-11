Uma alteração na seleção francesa que vai defrontar Portugal

Nabil Fékir está lesionado e é substituído por Houssem Aouar.

O médio Nabil Fékir, do Bétis, lesionado na perna esquerda, foi substituído por Houssem Aouar, do Lyon, na convocatória da seleção francesa de futebol, que defronta Portugal, em 14 de novembro, para a Liga das Nações.

Houssem Aouar, de 22 anos, que se estreou na convocatória anterior, vai juntar-se na segunda-feira à seleção gaulesa para o particular com a Finlândia, na quarta-feira, e os jogos com Portugal, em 14 de novembro, e Suécia (17), para a Liga das Nações.

Em comparação à última lista de convocados destacam-se ainda as ausências do médio Eduardo Camavinga (Rennes), por lesão, e dos defesas Ferland Mendy (Real Madrid) e Dayot Upamecano (Leipzig), por opção. O avançado Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain) está na lista, apesar de se encontrar a recuperar de lesão.

Com duas jornadas para disputar, Portugal, que é o detentor do troféu, lidera o grupo 3 da Liga das Nações A, com 10 pontos, os mesmos da França, enquanto Croácia, com três, e Suécia, ainda sem pontuar, já não têm qualquer hipótese de seguir em frente.