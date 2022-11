Um regresso no último treino da Seleção antes do jogo com o Uruguai

Nuno Mendes já trabalhou às ordens de Fernando Santos.

A Seleção Nacional continuou a preparar este domingo o encontro com o Uruguai (segunda-feira, 19h00) com uma boa notícia. Nuno Mendes está de regresso às ordens de Fernando Santos, tendo-se apresentado no relvado nos 15 minutos de treino abertos à comunicação social.

Já Otávio e Danilo, que também subiram ao relvado para o minuto de silêncio de homenagem a Gomes, o bibota de ouro, que faleceu no sábado vítima de doença prolongada, não trabalharam com o restante grupo.

O jogador do FC Porto continuou a realizar trabalho de recuperação no ginásio ao problema muscular na coxa, que o obrigou a sair do triunfo de Portugal sobre o Gana (3-2), na primeira jornada da fase de grupos do Mundial.

Já Danilo, recorde-se, sofreu uma fratura de três arcos costais no treino de sábado, estando também indisponível.