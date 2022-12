Um a um: chocolate de Félix cobriu pé de Gonçalo Ramos

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

UM a UM >> Análise individual aos jogadores da Seleção Nacional que disputaram o Portugal-Suíça (6-1), partida dos oitavos de final do Mundial'2022

Diogo Costa 5

Com toque subtil, desviou um livre de Shaqiri para canto (30"). Aos 38", não foi eficaz no soco, foi rápido a tentar emendar mas valeu-lhe Dalot a limpar. Sem hipótese no golo sofrido.