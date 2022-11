Último jogo de Portugal antes do Mundial'2022 com lotação quase esgotada

Já foram vendidos mais de 44 mil bilhetes para o Portugal-Nigéria, de quinta-feira.

Portugal defronta a Nigéria na quinta-feira, num jogo de preparação que antecede a estreia no Mundial'2022, no Estádio José Alvalade. A lotação está praticamente esgotada, tendo já sido vendido mais de 44 mil bilhetes - os últimos estão disponíveis nas lojas Continente.

O jogo está marcado para as 18h45.

O Mundial'2022, no Catar, começa no domingo, 20 de novembro. A Seleção portuguesa estreia-se a 24, com o Gana, joga depois com o Uruguai, a 28, e termina a fase de grupos no dia 2 de dezembro, frente à Coreia do Sul.