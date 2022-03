Turquia inicia preparação do jogo com Portugal com duas baixas

O conjunto turco, que chegou ao início da tarde à cidade do Porto, fez a primeira sessão de trabalho no Estádio de S. Miguel, em Gondomar, com 25 atletas a trabalharem no relvado, sobre as ordens do selecionador Stefan Kuntz

A seleção da Turquia apresentou-se hoje com duas "baixas" no arranque da preparação do jogo de quinta-feira, frente a Portugal, do "play-off" de acesso ao Mundial'2022 de futebol, com Demiral e Serdar Aziz a falharem a sessão de treino.

Segundo informou fonte da seleção turca, Demiral e Serdar Aziz não participaram nos trabalhos devido a "lesões ligeiras", que forçaram a que a dupla, por precaução, ficasse no hotel a fazer trabalho específico.

Antes do início da sessão de treino, que foi totalmente aberta à comunicação social e onde foi privilegiada a vertente física, embora com algum contacto com a bola, o médio Yusuf Yazici foi o porta-voz do grupo, antecipando "dificuldades" para o embate com Portugal

"Sabemos que Portugal tem uma grande equipa com jogadores muito especiais. Temos muito respeito por eles. Mas somos a Turquia, e também somos poderosos. Vai ser um jogo muito bom e certamente disputado", disse o jogador que alinha nos russos do CSKA Moscovo.

No final do treino, os responsáveis da seleção turca quiseram a agradecer a hospitalidade do Gondomar, e ofereceram ao presidente do clube, Álvaro Cerqueira, duas camisolas da equipa nacional, devidamente autografadas pelos jogadores e equipa técnica.

Esta terça-feira a equipa turca, volta a treinar no recinto do Gondomar, numa sessão à porta fechada, sendo que a sessão de quarta-feira, véspera do jogo com Portugal, será feita já no Estádio do Dragão, palco da partida, às 18:30, que será antecedida da conferência de imprensa de antevisão.

Caso vença este embate, Portugal vai disputar a final do caminho C do "play-off" de qualificação para o Mundial'2022, no mesmo local, cinco dias depois, no dia 29, frente ao vencedor do embate entre Itália e Macedónia do Norte.

Portugal precisa de vencer os dois encontros para chegar à fase final do Mundial'2022, sendo que, se isso não acontecer, falhará a primeira grande competição no século XXI, depois de 11 presenças consecutivas, desde 2000 - a última ausência aconteceu no campeonato do mundo de 1998, disputado em França.