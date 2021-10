Trincão deixa Seleção Nacional após positivo à covid-19, Guerreiro também dispensado

Nelson Semedo foi chamado por Fernando Santos.

A Federação Portuguesa de Futebol informou esta quarta-feira que Raphael Guerreiro e Francisco Trincão deixaram os trabalhos da seleção portuguesa. O primeiro, jogador do Wolverhampton, acusou positivo num teste à covid-19, enquanto o lateral do Dortmund está lesionado. Nelson Semedo, companheiro de equipa de Trincão, foi chamado por Fernando Santos.

"Trincão e Raphael Guerreiro foram esta quarta-feira dispensados dos trabalhos da Seleção Nacional. Guerreiro apresentou queixas durante a sessão de trabalho realizada esta quarta-feira na Cidade do Futebol e o exame médico a que se submeteu confirmou que não estaria disponível a tempo dos jogos frente a Catar e Luxemburgo. Francisco Trincão deixou o estágio da Seleção Nacional depois de ter acusado positivo à covid-19", informou a FPF.

Portugal defronta no sábado o Catar, num encontro particular, e mede forças com o Luxemburgo terça-feira, jogo de apuramento para o Mundial, no Estádio Algarve.