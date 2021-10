Três ausentes no treino de Portugal na Cidade do Futebol

Seleção voltou a treinar na Cidade do Futebol

Seleção continua a preparar os duelos com Catar e Luxemburgo.

A Seleção Nacional continua a preparar os jogos com o Catar (sábado, de preparação) e o Luxemburgo (terça-feira, de apuramento para o Mundial) e, esta quinta-feira, Fernando Santos não pôde contar com três dos 24 convocados.

Diogo Jota continua a recuperar de uma mialgia, enquanto Rúben Neves realizou trabalho específico. Nélson Semedo, convocado na quarta-feira pelo selecionador, após as dispensas de Trincão e Raphael Guerreiro, só se juntará ao grupo após o almoço.

Na sexta-feira, às 12h45, Fernando Santos fará a conferência de Imprensa de antevisão ao jogo de sábado com o Catar. Tanto esse encontro como o que vai opor a turma lusa ao Luxemburgo serão disputados no Estádio do Algarve.