Três ausências e Cristiano Ronaldo de volta aos treinos da Seleção

Otávio, Danilo e Nuno Mendes estão lesionados e não treinaram esta quinta-feira. Ronaldo volta às opções.

Cristiano Ronaldo está de volta aos treinos no relvado. Nesta quinta-feira, nos 15 minutos abertos à comunicação social, o avançado subiu ao relvado, ao contrário do que tinha feito na terça e na quarta-feira, em que realizou trabalho de ginásio depois de ter sido titular na vitória (2-0) frente ao Uruguai.

Em sentido oposto, Otávio, Danilo e Nuno Mendes, que estão lesionados, falharam o treino no relvado. O lateral-esquerdo está afastado do Mundial, mas vai continuar na concentração da equipa, no Catar. O médio do FC Porto realizou trabalho de recuperação.

Portugal defronta a Coreia do Sul a partir das 15h00 de sexta-feira, na derradeira jornada da fase de grupos do Mundial'2022.