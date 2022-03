Três alterações na convocatória dos sub-21: saiba quem saiu e quem foi chamado

Nova mexida nos convocados dos sub-21. Tiago Djaló foi promovido à equipa A, André Almeida e Vítor Oliveira saem por lesão.

A Federação Portuguesa de Futebol comunicou esta terça-feira que Bruno Rodrigues, defesa-central do Braga, Tiago Almeida, lateral-direito do Tondela, e Bernardo Folha, médio do FC Porto, foram chamados por Rui Jorge para os dois próximos encontros da seleção de sub-21.

O trio foi convocado para render Tiago Djaló, promovido à Seleção A após Pepe ter testado positivo à covid-19, André Almeida e Vítor Oliveira (Vitinha), que ontem já não treinaram devido a queixas musculares.

Portugal vai defrontar a Islândia e a Grécia no apuramento para o Europeu'2023 da categoria.

Eis a lista completa atualizada:

Guarda-redes: Celton Biai (Vitória de Guimarães), Samuel Soares (Benfica) e Gonçalo Tabuaço (Estrela da Amadora);

Defesas: Eduardo Quaresma (Tondela), Alexandre Penetra (Famalicão), João Mário (FC Porto), Tiago Araújo (Arouca), Tomás Tavares (Basileia), Bernardo Vital (Estoril), Bruno Rodrigues (Braga) e Tiago Almeida (Tondela);

Médios: Afonso Sousa (Belenenses), Bernardo Folha (FC Porto), Fábio Vieira (FC Porto), Paulo Bernardo (Benfica), Tiago Dantas (Tondela), José Carlos (Varzim) e Fábio Carvalho (Fulham);

Avançados: Fábio Silva (Wolverhampton), Francisco Conceição (FC Porto), Gonçalo Ramos (Benfica), Gonçalo Borges (FC Porto) e Henrique Araújo (Benfica).