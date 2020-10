Treino e conferência de imprensa da Seleção alterados para a tarde

Seleção portuguesa não treinou na manhã desta terça-feira conforme estava previsto. Conferência de Fernando Santos está prevista para pouco depois das 10h00.

A agenda da Seleção para esta terça-feira sofreu alterações. Estava previsto que a equipa treinasse de manhã e Fernando Santos fizesse a antevisão ao encontro com a Suécia pouco depois das 10h00.

Segundo informou a Federação Portuguesa de Futebol, Portugal realiza o treino na Cidade do Futebol às 17h00 e às 19h00 o selecionador e um jogador irão abordar o duelo com os suecos, para a Liga das Nações.

Portugal e França seguem no topo no Grupo 3, com sete pontos, embora a formação lusa tenha para já vantagem na diferença de golos, enquanto a Croácia é terceira, com três pontos, e a Suécia segue no último posto, com nenhum ponto.

O Portugal-Suécia está agendado para as 19:45 de quarta-feira e terá arbitragem do sérvio Srdjan Jovanović.