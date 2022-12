Treinador de Marrocos garante: "Espero que Cristiano Ronaldo não jogue"

Declarações de Walid Regragui, selecionador de Marrocos, na antevisão ao jogo com Portugal, agendado para as 15h00 de sábado e a contar para os quartos de final de Mundial.

Ambição de surpreender: "Estamos nos quartos de final. Quanto mais avançamos mais dificuldades teremos. Enfrentamos uma das melhores seleções do mundo. Não vai ser fácil, mas jogámos contra Espanha e Bélgica. Sabemos da dificuldade e queremos surpreender, como temos feito. Ninguém esperava que estivéssemos aqui. Queremos continuar a fazer história. Eles têm um grande nível, um ataque fortíssimo e será uma partida equilibrada e decidida nos detalhes. "

O que espera de Portugal? "Nesta altura do campeonato todos se analisam bem. Temos fraquezas. Portugal terá menos do que nós, mas estamos concentrados em fazer o que sabemos fazer. Queremos criar um efeito surpresa. Pode ser contraprodutivo só pensarmos na equipa portuguesa. Eles são favoritos, não vale a pena falar mais disso. Portugal pode ganhar este mundial, mas queremos ser a pedra no sapato como fomos para a Espanha."

Lesões [defesas Aguerd e Saiss estão em dúvida]: "No princípio do torneio existiram muitas lesões. Sem a totalidade dos nossos jogadores conseguimos estar bem. Marrocos tem os mesmos problemas de outros, é importante que se consigam adaptar a várias posições. Os jogadores estão cansados e para ganhar esta competição tínhamos sempre de contar com todos. O importante para mim é dizer que vamos fazer o máximo."

Há maior pressão por estar a lutar por uma meia-final? "Estamos a jogar sempre com muita pressão. Podemos entrar para a história, mas essa é uma situação positiva. Isso é mais uma motivação para não cometermos erros. Eu quero é que os jogadores estejam calmos."

Ronaldo fora do onze? "Vamos enfrentar uma das melhores equipas. Tem dois ou três plantéis. Há jogadores frescos. O Ronaldo é um dos melhores de todos os tempos e ficaremos contentes se ele não jogar. Espero que não jogue. "