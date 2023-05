Trabalhos da Seleção começam no dia 13 de junho

Quatro treinos antes do jogo com a Bósnia.

Os 26 jogadores chamados por Roberto Martinez para os jogos frente a Bósnia e Islândia vão apresentar-se na Cidade do Futebol , em Oeiras, no próximo dia 13 de junho.

Logo nesse dia, o grupo faz o primeiro de quatro treinos com vista ao confronto com os bósnios, a ter lugar no Estádio da Luz, dia 17.

Os atletas voltam a treinar no dia 18, antes de viajarem rumo a Reiquejavique, capital da Islândia, seleção que defrontam no dia 20, no segundo e último desafio deste estágio relativo à fase de apuramento para o Campeonato da Europa de 2024.

Portugal lidera o Grupo J, com seis pontos em dois jogos, seguido da Eslováquia (quatro), Bósnia e Islândia (ambos com três).