"Toti Gomes pode dar um passinho à frente na carreira com a chamada à Seleção"

Toti Gomes, defesa do Wolverhampton, é a principal de quatro novidades na convocatória de Roberto Martínez.

Roberto Martínez tinha uma surpresa preparada no anúncio desta lista para os jogos diante de Bósnia (na Luz, dia 17 de junho) e Islândia (dia 20, em Reiquejavique): Toti, defesa do Wolverhampton, estreia-se no grupo aos 24 anos, depois de uma única experiência nas seleções, no caso de sub-20 (apenas 22 minutos em 2019).

Além dele, houve outras novidades relativamente à convocatória anterior, frente a Liechtenstein (4-0) e Luxemburgo (6-0). Diogo Costa e Pepe tinham falhado esses dois compromissos, mas por lesão, enquanto Nélson Semedo, Renato Sanches e Ricardo Horta estão de volta por opção. Saídas são João Mário, Nuno Mendes, este por lesão, Diogo Leite e Matheus Nunes.

3 questões a Vasco Seabra

"Toti é ágil e sem medo de ir ao choque"

1 - Treinou Toti Gomes no Estoril em 2018/19. Como o caracteriza?

-Quando cheguei ao Estoril era lateral esquerdo, mas connosco começou a jogar a central. Tem uma dimensão física brutal, grande agilidade e é muito rápido. Pode ser um lateral disfarçado, entre aspas, um central camaleão, porque sendo central pode fazer de lateral. Pode iniciar um jogo como terceiro central, mas pode abrir no corredor, projetar-se ou envolver-se por dentro, porque também tem capacidade para isso. E tem critério na primeira fase.



2 - A experiência no râguebi, até aos 15 anos, trouxe-lhe outras valias?

-A experiência no râguebi ter-lhe-á dado uma capacidade de não ter medo de choques, de duelos, de contactos, mas também de ser muito ético. Apesar de ser altamente competitivo, é muito concentrado, respeita sempre aquilo que lhe é pedido, o que terá trazido desse outro desporto.



3 - Ofensivamente, tem capacidade de drible?

-Não é um jogador de drible. É mais um jogador de potência, de subir na frente, receber por fora e, com a capacidade física que tem, projetar-se, meter bola na profundidade e de protegê-la quando se projeta. Tem discernimento com bola. Não se limita a jogar só para o lado e para trás. Olha para dentro e depois tem essa valência importante para quem joga numa construção a três, que é a possibilidade de se desdobrar como lateral. Consegue estar sereno como central, mas consegue depois ligar e ter discernimento. E, com esta chamada, acredito que pode dar um passinho à frente na carreira e continuar o seu percurso, que já tem sido extraordinário.