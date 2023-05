Toti Gomes a O JOGO: "Passa-me pela cabeça ir ao Euro'2024"

ENTREVISTA - Os elogios de Roberto Martínez deram "mais motivação" ao defesa português dos Wolves, que, em entrevista a O JOGO, traça a meta de estar presente no Europeu do próximo ano.

No Cartão de Cidadão surge Tote, mas é como Toti que tem ganho fama. As exibições do defesa do Wolverhampton chamaram a atenção de Roberto Martínez e as palavras do selecionador servem de gasolina aos sonhos do jogador de 24 anos. Em entrevista a O JOGO, promete responder "dentro de campo".

Não há como fugir aos elogios de Roberto Martínez, que o nomeou como jogador de "presente e futuro." Como acolheu estas palavras?

-Na altura em que começaram a sair essas notícias, não tinha visto nada. Só através do meu agente, que depois me mostrou. Foi uma alegria, é sempre bom saber que o trabalho que faço está a ser reconhecido, principalmente quando toca à Seleção. É mais uma motivação para continuar a trabalhar e, um dia, poder lá chegar.