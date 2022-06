Torneio Internacional de Lisboa: seleção sub-18 goleou a Coreia do Sul

Redação com Lusa

Triunfo por 5-1 na primeira jornada da competição.

A seleção portuguesa de futebol sub-18 goleou a Coreia do Sul, por 5-1, na primeira jornada do Torneio Internacional de Lisboa, no Estádio Nacional, em Oeiras, segundo o sítio oficial da Federação Portuguesa de Futebol na Internet.

O sul-coreano Kim Yonghak inauguou o marcador, aos 22 minutos, mas Diogo Proste empatou a partida, aos 35.

Na segunda parte, Mateus Fernandes (74), José Marques (85 e 89) e José Melro (90+2) estabeleceram o resultado final.

Na outra partida da primeira jornada deste certame quadrangular, a República Checa bateu a Noruega, por 1-0.

Portugal, que assim lidera a classificação, defronta no domingo a Noruega, pelas 18:00, na segunda ronda do torneio.