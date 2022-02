Torneio do Algarve de sub-17: Portugal empata na estreia com a Alemanha

Segundo jogo da ronda inaugural da prova algarvia, entre Eslováquia e Espanha, disputa-se a partir das 16h00, também no Estádio Municipal de Lagos

A seleção portuguesa de futebol de sub-17 empatou hoje 1-1 com a congénere da Alemanha, no jogo de abertura do 44.º Torneio Internacional do Algarve, disputado em Lagos.

A equipa germânica entrou praticamente a ganhar, na sequência de um golo marcado aos três minutos, por Laurin Ulrich, mas Portugal empatou perto do intervalo, aos 43, graças a um desvio com o calcanhar de José Rodrigues, após um pontapé de canto.

Na segunda jornada, que se realiza no domingo, a seleção portuguesa defronta a Eslováquia, em Lagos, encerrando a participação no torneio na terça-feira, em Parchal, frente à Espanha, em encontros com início marcado para as 12h00.