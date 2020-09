Tomás Tavares: "Estamos de parabéns pelo resultado"

Lateral da seleção sub-21 recorda goleada em Chipre e aborda jogo com a Bielorrússia.

O defesa direito Tomás Tavares afirmou este sábado que a seleção portuguesa de futebol tem de respeitar a Bielorrússia, adversária de terça-feira, em encontro do Grupo 7 de apuramento para o Europeu da categoria.

A equipa das quinas faz face aos bielorrussos o segundo encontro em quatro dias, depois da goleada por 4-0 ao Chipre, em Larnaca, onde o jogador benfiquista foi titular.

"Acho que foi uma exibição muito positiva. Fizemos o que treinámos, o que o mister (Rui Jorge) pediu e correu da melhor forma. Fizemos um jogo sólido, tivemos sempre o controlo e estamos de parabéns pelo resultado e por estarmos mais perto do objetivo", afirmou o lateral português.

Antes do treino, na Cidade do Futebol, que para os titulares de sexta-feira foi apenas de recuperação, o jogador do Benfica frisou ainda que Portugal ambiciona sempre "chegar o mais longe possível" em todas as competições em que entra. "Nós só pensamos em ficar no primeiro lugar (do Grupo 7), mas temos de ir jogo a jogo, começando por aquele que temos frente à Bielorrússia. Sabemos que temos grupo fantástico, mas temos sempre de respeitar o nosso adversário, nunca o subestimamos. Vamos encarar o jogo de forma muito séria, para ganharmos", disse.

A seleção lusa de sub-21 volta a treinar no domingo, pelas 18:00, em mais um treino de preparação para o embate com os bielorrussos, às 17:30 de terça-feira, na Cidade do Futebol.

O Grupo 7 é liderado pelos Países Baixos, com 15 pontos, em cinco jogos, seguido de Portugal, com 12, em cinco, da Noruega, com 10, em seis, e da Bielorrússia, com oito, em seis.