Tomás Soucek: Portugal "ao mesmo nível" de Espanha e Suíça e elogios a dois portugueses

Jogo entre Portugal e a Chéquia, a contar para a fase de grupos da Liga das Nações, está agendado para quinta-feira, pelas 19h45, e será dirigido pelo esloveno Matej Jug.

Tomás Soucek, um dos nomes mais conhecidos da seleção da Chéquia, fez esta quarta-feira a antevisão ao jogo com Portugal (quinta-feira, 19h45, em Alvalade) para dar conta do bom momento vivido pela equipa e considerar que os lusos atacam mais a baliza do que os espanhóis.

"Espanha e Suíça são fortes, mas conseguimos quatro pontos contra eles. Portugal está ao mesmo nível destas equipas. Espero que consigamos manter a forma e a qualidade para mostrar o que valemos. Vamos tentar ser uma equipa equilibrada. Portugal é diferente da Espanha, porque ataca mais a baliza, mas acho que vamos conseguir lidar com eles e mostrar o nosso valor em campo", observou o jogador dos ingleses do West Ham.

Por fim, elogiou duas individualidades portuguesas, o "capitão" Cristiano Ronaldo e Bruno Fernandes, ambos do Manchester United.

"O nosso objetivo é não sofrer golos, principalmente dele [Cristiano Ronaldo]. Temos de ter cuidado com ele, mas a equipa portuguesa é muito boa. O Bruno Fernandes demonstrou uma grande qualidade no Manchester United. Todos os jogadores o procuram, é ele que normalmente passa a bola decisiva. A qualidade é alta seja o Bruno ou outro [jogador]", concluiu.

Portugal lidera o grupo, com quatro pontos, os mesmos da Chéquia, com a Espanha em terceiro, com dois, seguida dos helvéticos, ainda sem pontos, ao fim de duas jornadas.

Depois de enfrentar os checos, novamente no Estádio José Alvalade, Portugal ruma a Genebra, onde irá jogar no domingo, naquele que será o segundo embate com os helvéticos.

A fase final da Liga das Nações realiza-se de 14 a 18 de junho de 2023, com os vencedores dos quatro grupos da Liga A, sendo que os últimos de cada um dos agrupamentos descem à Liga B.