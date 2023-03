Tomás Esteves: "Acho que vamos corresponder às expectativas no Europeu"

Tomás Esteves diz que seleção sub-21 "vai corresponder às expectativas" no Europeu.

O defesa Tomás Esteves considerou, este domingo, que a seleção portuguesa sub-21 "vai corresponder às expectativas" do país, na participação no Euro'2023 da categoria, que se disputa a partir de junho, na Roménia e Geórgia.

"Toda a equipa vai trabalhar para isso. Temos um grupo com muita qualidade e acho que vamos corresponder às expectativas no Europeu. Ganhando estes jogos de preparação, e com boas exibições, vamos com outro moral e mais confiantes, o que é fundamental num torneio tão curto", disse Tomás Esteves.

Depois da vitória (2-0) no ensaio sobre o Roménia, na sexta-feira, os sub-21 lusos regressaram à Póvoa de Varzim, distrito do Porto, onde estão concentrados a preparar o segundo jogo de preparação, na terça-feira, frente à Noruega, numa partida que o defesa, que joga nos italianos do Pisa, considera que será "mais difícil".

"Ainda não analisámos a fundo este adversário, mas esperamos um jogo um pouco mais difícil em todos os aspetos. Temos a mesma ambição de ganhar e tirámos boas ilações deste último jogo com a Roménia", apontou Tomás Esteves.

O defesa direito reconheceu que no úlitmo teste, com os romenos, a equipa "jogou bem na primeira parte, mas, no segundo tempo, apesar de ter criados mais oportunidades, não esteve tão bem", algo que considera importante corrigir.

"Nessa partida, na segunda parte, quando estávamos a ganhar 2-0, tivemos várias oportunidades para matar o jogo com um terceiro golo, mas não conseguimos. A Roménia não nos criou grande perigo, mas, perto dos 90, podiam ter feito o 2-1. O selecionador [Rui Jorge] alertou-nos que se fosse um jogo do Euro podia complicar um pouco, e que não devemos correr esses riscos", partilhou.

Tomás Esteves considerou, ainda, que a qualidade individual do grupo tem-se manifestado "num coletivo muito forte", destacando alguns dos pontes fortes desta seleção sub-21.

"A nossa qualidade é visível quando temos a bola. É muito difícil o adversário recuperá-la, e, quando o consegue, não é por muito tempo. Somos uma equipa com posse, mas que cria várias oportunidades. Podemos sempre limar algumas coisas, mas somos fortes coletivamente", analisou.

A equipa nacional sub-21 volta esta segunda-feira, à tarde, a treinar no estádio Municipal da Póvoa de Varzim, numa sessão que será antecedida da antevisão ao jogo com a Noruega, de terça-feira, feita pela selecionador Rui Jorge.