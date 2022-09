Selecionador da Chéquia: "O Patrick Schick precisa de marcar alguns golos"

Selecionador da Chéquia espera que o regressado Patrick Schick possa ajudar com golos.

O selecionador da Chéquia mostrou-se esta sexta-feira confiante num bom resultado diante de Portugal, no penúltimo encontro do Grupo A2 da Liga das Nações, esperando que o regressado Patrick Schick possa ajudar com golos.

Durante a conferência de imprensa de antevisão ao jogo de sábado, o técnico Jaroslav Sihavy, de 60 anos, recordou o que a sua equipa fez de melhor na derrota da primeira volta, em Lisboa (2-0).

"Todos sabemos que Portugal tem uma equipa muito forte. A primeira parte do nosso lado não foi boa, mas conseguimos atacar e criar problemas à defesa portuguesa. Vamos tentar jogar aqui [em Praga] como na segunda parte", desejou o selecionador.

Jaroslav Sihavy falou, depois, de Schick, que esteve ausente da seleção checa durante vários meses, devido a lesão, e acabou por compará-lo com o português Cristiano Ronaldo.

"O Patrick Schick precisa de marcar alguns golos. Ele é mais matador, mais goleador e mais homem de área. O Ronaldo procura mais a bola", observou.

No sábado, na Eden Arena, os checos podem apresentar-se com uma "linha de três ou quatro defesas", segundo o técnico, que pediu à sua equipa para ser "mais ativa e para não se limitar só a defender".

Concluídas quatro jornadas da Liga das Nações, Portugal está no segundo posto do Grupo A2, com sete pontos, após triunfos sobre Suíça (4-0) e Chéquia (2-0), ambos em Lisboa, um empate em Sevilha, com a Espanha (1-1), e uma derrota em Genebra, perante os helvéticos (1-0).

A Espanha é quem lidera a poule, com oito pontos, enquanto a Chéquia é terceira, com quatro, e a Suíça a última, com três.

A formação das "quinas", vencedora da primeira edição da Liga das Nações, em 2019, precisa de vencer o agrupamento para chegar à "final four" da terceira edição, sendo que a segunda foi conquistada pela França, numa final com a Espanha, em 2021.

Os quatro vencedores dos grupos da Liga A qualificam-se para a fase final, que inclui meias-finais, final e partida de atribuição do terceiro lugar. A "final four" da terceira edição da prova será realizada em junho de 2023.