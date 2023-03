"Todos pensam que vão ser titulares amanhã. Antes, muitos de nós sabíamos"

Declarações de Cristiano Ronaldo, capitão da Seleção Nacional, em conferência de Imprensa de antevisão do Portugal-Liechenstein

Ambiente com Roberto Martínez: "Era bom também, mas agora tem uma lufada de ar fresco, não quer dizer que seja melhor ou pior. Há mudanças boas, há mudanças más. Esta tem sido uma mudança boa, se perguntar a todos os jogadores que vierem cá falar, vão dizer possivelmente a mesma coisa, sente-se que há uma energia diferente. Um detalhe. Todos os jogadores pensam que vão jogar amanhã a titular, todos estamos na expectativa. Antes, muitos de nós sabíamos. Agora não. Faz com que o nível do treino seja maior, o nível da atenção seja maior, o nível de compromisso seja maior. As mudanças são boas muitas das vezes e eu estou a sentir que a mudança vai ser muito positiva para os jogadores e para o país também".