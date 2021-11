Todos os jogadores disponíveis no último treino da Seleção antes da Sérvia

Portugal realizou o último treino antes do duelo decisivo com a Sérvia. Bernardo Silva, que falhou a República da Irlanda por lesão, e Pepe, impedido de jogar devido à expulsão, também treinaram.

Fernando Santos contou com os 25 jogadores no treino da manhã deste sábado, o último antes do jogo decisivo frente à Sérvia, a contar para a qualificação para o Mundial'2022.

Bernardo Silva, que falhou a partida frente à República da Irlanda por lesão, e Pepe, expulso nesse encontro e, portanto, impedido, de defrontar os sérvios, também treinaram normalmente.

A Seleção portuguesa recebe a Sérvia, no Estádio da Luz, às 19h45 de domingo. É o último jogo da fase de qualificação.