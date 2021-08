Todos os jogadores à disposição de Fernando Santos antes do jogo com a Irlanda

Selecionador nacional tem esta terça-feira todos os convocados disponíveis.

Portugal cumpre esta terça-feira o segundo e último treino antes do jogo de preparação com a República na Irlanda e o selecionador nacional Fernando Santos já conta com todos os jogadores à sua disposição no relvado.

De recordar que, na segunda-feira, apenas 16 dos 25 eleitos subiram ao relvado, uma vez que o guarda-redes Rui Patrício, os defesas Nélson Semedo, que rendeu o lesionado Ricardo Pereira, e Domingos Duarte, os médios Rúben Neves, João Moutinho, João Mário e Bruno Fernandes e o avançado André Silva não integraram o treino sob as ordens do selecionador nacional.

O defesa Gonçalo Inácio, que se estreou em convocatórias da seleção AA portuguesa, não vai integrar os trabalhos, uma vez que foi dado como "indisponível pela Unidade de Saúde e Performance da FPF", sendo que, até agora, não foi chamado nenhum substituto.

No principal relvado da Cidade do Futebol, em Oeiras, os atletas foram divididos em dois grupos, com os três guarda-redes a trabalharem junto de uma das balizas, conforme foi possível ver durante os primeiros 15 minutos abertos à comunicação social.

A partir das 12h30, o selecionador Fernando Santos e um jogador a designar vão marcar presença na conferência de imprensa de antevisão ao desafio com os irlandeses.

O jogo entre Portugal e a República da Irlanda está marcado para quarta-feira, a partir das 19:45, no Estádio Algarve, e será dirigido pelo esloveno Matej Jug, enquanto o italiano Paolo Valeri estará no videoárbitro (VAR).

A fase de grupos da qualificação europeia para o Mundial'2022 termina em novembro e o vencedor de cada um dos 10 grupos apura-se diretamente para a fase final. Os segundos classificados vão disputar os play-offs de apuramento, aos quais se juntarão dois vencedores de grupos da Liga das Nações que não consigam qualificar-se diretamente para a fase final ou para os play-offs.