Todos disponíveis para Rui Jorge no último treino antes dos Países Baixos

A seleção portuguesa de sub-21 concluiu, esta sexta-feira, sem limitações a preparação do encontro frente aos Países Baixos, da segunda jornada do Europeu da categoria, ao subir com 23 futebolistas ao relvado do Estádio Mikheil Meskhi, em Tbilisi.

Durante o período de 15 minutos abertos à comunicação social, o conjunto das quinas esteve dividido em dois grupos, com o trio de guarda-redes a treinar numa zona distante dos restantes 20 jogadores de campo, que foram fazendo exercícios físicos e com bola.

À disposição do selecionador Rui Jorge esteve presente o defesa Tomás Araújo, que foi expulso com cartão vermelho direto na ronda anterior e fica agora castigado por um jogo.

Portugal vai encarar os Países Baixos no sábado, às 20:00 locais (17:00 em Lisboa), no Estádio Mikheil Meskhi, em Tbilisi, três dias após ter sofrido uma surpreendente derrota frente à anfitriã e estreante Geórgia (0-2), no início da nona participação em fases finais.

Os lusos estão sem qualquer ponto e no quarto e último lugar do Grupo A, que é liderado pelos georgianos, com três, enquanto os neerlandeses, campeões em 2006 e 2007, e a Bélgica somam um ponto cada, após terem empatado entre si na primeira jornada (0-0).

Finalista vencido em 1994, 2015 e 2021, Portugal fica desde já afastado da próxima fase em caso de derrota, independentemente do resultado no duelo entre Geórgia e Bélgica.