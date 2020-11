"Tivemos Figo, Pauleta e Ronaldo, agora temos uma nova geração de ouro"

Carlos Carvalhal, treinador do Braga, vê muita qualidade na atual geração de jogadores da Seleção Nacional.

Em entrevista ao The Sun, o técnico português falou sobre os jovens talentos que vão emergindo na equipa das quinas e adiantou mesmo que há ao dispor "uma nova geração de ouro".

"Já tivemos uma antes, com Figo, Pauleta, Cristiano Ronaldo e outros. Agora temos uma nova. Todos os anos, no mínimo, um jogador muito bom chegar à Seleção", afirma Carvalhal, que aponta o exemplo de um ex-Braga, agora no Barcelona: Francisco Trincão.

"O Trincão, um rapaz do clube que treino, o Braga, saiu para o Barcelona no verão. É um jogador muito, muito talentoso. E todos sabemos que o Diogo Jota foi para o Liverpool. Antes, Portugal jogava como o não favorito. Agora, podemos defrontar Alemanha, Inglaterra, França e Espanha cara a cara. Não somos melhores do que eles, mas, no passado, estávamos sempre um passo atrás", acrescentou Carvalhal.